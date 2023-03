Dodatkowe pieniądze popłyną do Malborka z unijnego programu Polska-Rosja. Na co magistrat przeznaczy kilkaset tysięcy euro? Anna Szade

To dobra wiadomość dla mieszkańców Malborka, bo do budżetu wpłyną fundusze unijne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Do miasta ma trafić blisko 900 tys. euro w związku z wykluczeniem rosyjskich partnerów z finansowania.