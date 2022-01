Dodatek osłonowy wszedł w życie. rekompensaty za drogą energię i gaz

Dodatek osłonowy ma wesprzeć najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe w opłacaniu kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Będzie wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r. Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Chodzi o dochody tzw. na rękę czyli po opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wyniesie:

400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

600 zł dla 2-3 osobowego

850 zł dla 4-5 osobowego

1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25% i wyniesie:

500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

750 zł dla 2-3 osobowego

1062,50 zł dla 4-5 osobowego

1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób

Dodatek przysługuje nawet gdy przekroczony zostanie limit dochodów. Będzie wówczas pomniejszony proporcjonalnie o kwotę przekroczeni limitu. Przykładowo jeśli w rodzinie dochód wnioskującego wynosi 2200 zł w gospodarstwie jednoosobowym dodatek wyniesie 300 zł.