Dodatek gazowy w Sopocie. Gdzie złożyć wniosek? Zobacz, komu przysługuje

Zwrot podatku VAT za gaz w Sopocie

"Dodatek gazowy" jest odliczeniem podatku VAT od rachunku, jaki otrzymaliśmy za zużycie gazu . Skierowany jest do użytkowników w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest właśnie ten surowiec. Aby otrzymać ulgę, należy spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest posiadanie certyfikatu CEEB na temat emisyjności budynków. Dokument ten zawiera informacje odnośnie głównego źródła ogrzewania budynku. Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie pewnej granicy miesięcznego dochodu. Dla osób mieszkających samemu kwot ta nie może przekroczyć 2100 zł , u osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza 1500 zł na osobę.

W momencie otrzymania faktury rozliczeniowej możemy ubiegać się o "dodatek gazowy", czyli zwrot podatku VAT. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2023 roku, należy przedstawić dochody z roku 2021. Jeżeli wniosek złożymy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku, będziemy musieli przedstawić nasz dochód z roku 2022. Wnioski będą przyjmowane do 29 stycznia 2024 .