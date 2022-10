Doda. 12 kroków do... metamorfozy. Tak zmieniła się piosenkarka Dorota Rabczewska "Doda". Archiwalne zdjęcia robią wrażenie

Doda-początki kariery

Dorota Rabczewska, znana lepiej jako Doda, to obecnie jedna z czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Początki jej kariery to przebojowy debiut z zespołem Virgin. W celach promocyjnych pierwszej płyty Doda zgłosiła się do popularnego programu "Bar", od którego zaczęła się jej wielka sława. Początki w show-biznesie nie były dla piosenkarki łatwe. Pierwsze lata były nieustannymi skandalami i plotkami. Widocznie jednak kogoś takiego potrzebowała wówczas polska branża.

