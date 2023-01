„Doc Faustus” na deskach kwidzyńskiego teatru. Spektakl koła teatralnego Drama Club „Save the Drama For Your Mama” z I LO. Zobacz ZDJĘCIA Mirosław Wiśniewski

„Doc Faust” to kolejny spektakl teatralny, przygotowany przez szkolne koło teatralne Drama Club „Save the Drama For Your Mama” z I LO w Kwidzynie. Młodzi artyści wystąpili na deskach kwidzyńskiego teatru. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.