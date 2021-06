Dobry Targ w Oklaskach w Stanisławiu koło Tczewa. Tłumy na pierwszej w tym miejscu inicjatywie wystawienniczej [zdjęcia]

Niezwykle interesującą ofertę dla klientów miał Profesor Ziółko.

- To coś więcej niż tradycyjne rolnictwo, to innowacyjne podejście do uprawy - wyjaśnia Grzegorz z Profesor Ziółko. - Naszą pracownię prowadzimy w duchu Urban farm. W mieście uprawiamy mikro rośliny na potrzeby restauracji, jak również sprzedajemy lokalnie wśród społeczności. Nasza przygoda zaczęła się od prostych prac w ogrodzie. Złapaliśmy bakcyla i zaczęliśmy uprawiać pomidory w naszej nowo wybudowanej akwaponicznej szklarni rodem z Marsa (ma kształt kopuły).