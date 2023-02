Dobre rozpoczęcie sezonu tenisistów z Miastka. Piotr Biernacki wywalczył srebro, a Igor złoto

Także w Gdańsku odbył się III Turniej Klasyfikacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów. UKZ Junior Magiza Miastko reprezentowało troje zawodników: Zuzanna Czaja, Maks Alot oraz Igor Franc. Dla tego ostatniego z wymienionych – Igora – był to idealny dzień, bo wygrał turniej i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego.

Zuzanna Czaja zajęła 8. miejsce, a Maks Alot zaliczył nieudany występ i uplasował się ostatecznie na 9. miejscu. Alot nie stracił ducha, bo zagrał w turnieju pocieszenia i go po prostu wygrał.

