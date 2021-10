Do sądu w Słupsku wpłynął prostest w sprawie unieważnienia wyboru Zdzisława Chojnackiego na wójta gminy Nowa Wieś Lęborska Robert Gębuś

Do Sądu Okręgowego w Słupsku wpłynął protest wyborczy mieszkanki gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie przedterminowych wyborów na wójta gminy Nowa Wieś Lęborska. Autorka zarzuca nieprawidłowości w czasie głosowania - w tym użycie podstępu, który miał istotny wpływ na wynik wyborów. Kolejnym z kilku zarzutów jest to, że przed drugą turą wyborów, wygraną trzynastoma głosami przez Zdzisława Chojnackiego z Krzysztofem Pruszakiem, w gminie przybyło 82 mieszkańców uprawnionych do głosowania.