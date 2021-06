Do pomorskich szkół trafiły materiały promujące szczepienia, po wakacjach rusza akcja szczepień. Czy pomorskie szkoły są na to gotowe?

Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat już może się szczepić w punktach szczepień. Od września szczepienia tej grupy wiekowej będą mogły odbywać się także w szkołach. A już teraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wysyła do szkół materiały informacyjne. Jak wyglądają przygotowania do wrześniowej akcji szczepień? I jakie jest zainteresowanie szczepionką wśród pomorskich nastolatków?

- Przygotowaliśmy pakiet informacji dotyczących szczepień, który przekazaliśmy do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej, a także do kuratorów oświaty- informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na razie w szkołach trwa akcja informacyjna dotycząca szczepień przeciwko COVID-19, we wrześniu, jak zapowiada MEiN, na terenie placówek oświatowych pojawią się mobilne punkty szczepień.

W Pomorskim Kuratorium Oświaty potwierdzają, że taki pakiet informacyjny trafił już do szkół. - Materiały do szkół zostały przekazane 11 czerwca - mówi Beata Wolak z pomorskiego kuratorium. Liczba szczepień na Pomorzu Ale uczniowie od 12 roku życia mogą zaszczepić się już teraz – w populacyjnych i powszechnych punktach szczepień.Jak wygląda liczba zaszczepionych mieszkańców naszego województwa w najmłodszej grupie wiekowej? W Gdańsku zaszczepiło się 9643 osoby, w Gdyni: 4207 osób, a w Sopocie – 631. W Tczewie liczba ta wynosi 725, w Pruszczu Gdańskim 543, w Wejherowie 480, w Malborku 387, a w Kościerzynie 283. Dane te dotyczą grupy wiekowej 12-19 lat (stan na środę, 16.06.2021).

Jak ma wyglądać szczepienie w szkołach? - Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień – tłumaczy Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN. Od 1 do 9 września mają odbywać się lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Od 6 do 12 września - zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców zgód na szczepienie dzieci, a od 13 do 19 września – będą odbywać się szczepienia. Na zwiększone zainteresowanie szczepieniami wśród młodzieży ma nadzieję dr Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. Narodowego Programu Szczepień.

- Zakładamy, że zainteresowanie wśród grupy wiekowej 12-15 lat większe będzie we wrześniu, gdy pojawi się możliwość szczepienia w szkołach. Oczywiście, liczymy na to, że już teraz jak najwięcej nastolatków i ich rodziców się zmobilizuje. Tutaj dodatkową zachętą jest możliwość wyjazdu i bezpiecznego przemieszczania się w czasie wakacji – mówi.

Szkoły czekają do września Czy same szkoły już szykują się do akcji szczepienia uczniów z początkiem nowego roku szkolnego? Zapytaliśmy w SP nr 38 w Gdańsku. - Materiały od ministerstwa dotarły już do nas drogą mailową. Aktualnie informujemy rodziców o możliwości szczepienia dzieci od 12 roku życia i podajemy namiary na punkt szczepień– mówi dyrektor placówki, Renata Koziarska. Dodaje, że we wrześniu okaże się, co dalej. - Jeżeli resort poprosi, żeby skontaktować rodziców i przeprowadzić diagnozę, kto jest zainteresowany szczepieniami, to oczywiście przygotujemy taką bazę i wtedy będziemy podejmować decyzję. Wszystko będzie zależeć od liczby zainteresowanych – podkreśla. Materiały od ministerstwa otrzymała już także gdańska szkoła SP nr 77. Wicedyrektor Magdalena Szyłejko deklaruje, że jeżeli tylko będzie możliwość, szkoła chętnie uruchomi we wrześniu punkt szczepień na swoim terenie.

- Większość naszych uczniów z klas ósmych jest już zaszczepiona, systematycznie szczepią się także uczniowie klas siódmych i szóstych. Bardzo nas cieszy taka postawa ich i ich rodziców. Chętnie przyczynimy się do tego, by dostępność szczepionek była jeszcze łatwiejsza – mówi Szyłejko. Obecność lekarza obowiązkowa Natomiast na inną kwestię zwraca uwagę Jarosław Karnath, dyrektor ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim: - Mamy szkolną pielęgniarkę i posiada ona stosowne uprawnienia, w ramach których może wykonywać szczepienia przeciw COVID-19. Rozmawialiśmy z nią o punkcie szczepień w szkole. Mówi, że ona sama jest gotowa, ale nie wyobraża sobie, by takie szczepienia mogły odbywać się bez obecności lekarza. Właśnie to jest największym wyzwaniem szczepień w szkołach: poza bezpośrednią siłą wykonawczą potrzebny jest lekarz.

Karnath mówi także, że jego szkoła już zbiera dane o tym, kto chciałby się zaszczepić. Dyrektor chciałby poznać tę liczbę jeszcze przed zakończeniem tego roku szkolnego.

„To indywidualna kwestia rodzica” Czy samorządy będą ze swojej strony wspierać kampanię propagowania szczepień wśród młodzieży w szkołach? I w Gdańsku i w Gdyni usłyszeliśmy, że… nie.

- My jako miasto żadnych dodatkowych działań nie podejmowaliśmy i póki co, takie nie są planowane – mówi Patryk Rosiński z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podobnie wypowiada się Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni. - Nie planujemy ani żadnych akcji szczepiennych w szkołach, ani w jakiś specjalny sposób nie będziemy zachęcać do takich szczepień. To indywidualna kwestia każdego rodzica – mówi przedstawicielka Gdyni.

Już od lipca zmiany w 300 plus?