Do malowniczej Dobrogoszczy będzie można pojechać nową ścieżką rowerową. Wkrótce rusza budowa

Do malowniczej Dobrogoszczy będzie można pojechać nową ścieżką rowerową

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli pojechać z Kościerzyny do Dobrogoszczy nową ścieżką rowerową! Zgłosili się chętni do zrealizowania tej inwestycji.

- Jesteśmy po otwarciu ofert na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kościerzyna-Dobrogoszcz - informuje Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna. - Swoje propozycje złożyły cztery firmy. Umowa na wykonanie zadania ma zostać podpisana w ciągu dwóch tygodni, od tego momentu wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację projektu.

Jak się okazuje, najtańsza oferta, która wpłynęła do gminy opiewa na 2 223 521,33 zł. Najdroższa zaś to 3 632 490,24 zł. Urzędnikom zależy na tym, aby jak najszybciej wyłonić wykonawcę, by ruszyć z budową wyczekiwanej przez rowerzystów ścieżki przy drodze krajowej nr 20.