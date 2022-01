Do Lechii Gdańsk może trafić były piłkarz Realu Madryt. Jorge Franco Alviz "Burgui" na celowniku biało-zielonych

W zimowym oknie transferowym do Lechii Gdańsk trafiło już dwóch zawodników. To doświadczony bramkarz Michał Buchalik oraz niezwykle utalentowany środkowy pomocnik Tomasz Neugebauer. Ponadto, podpisano też umowę z Dominikiem Piłą, która jednak obowiązywać będzie od 1 lipca, z kolei na testach medycznych przebywa prawy obrońca David Stec.

Na tym nie koniec wzmocnień, bo nad morze może zawitać były piłkarz Realu Madryt - Hiszpan Jorge Franco Alviz "Burgui".

To 28-letni skrzydłowy. Może występować na obu stronach boiska. Jest to raczej typ piłkarza przyklejonego do linii bocznej, lubiącego zejść do środka i oddać strzał. Ma duże doświadczenie, bo rozegrał 100 meczów w hiszpańskiej ekstraklasie. W tym czasie strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst. Złożyły się na to występy w trzech klubach: Espanyolu, Sportingu Gijon oraz Deportivo Alaves.