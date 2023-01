Do końca stycznia zgłoś się do ulgi „Mały ZUS Plus”. Kto może ubiegać się o wsparcie? Co trzeba zrobić?

Można zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”

„Mały ZUS Plus” to niższe składki za ubezpieczenia społeczne, liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z „Małego ZUS Plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł . Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Kto może skorzystać z "Małego ZUS Plus"? Te warunki muszą spełnić

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni . Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Chcesz skorzystać z "Małego ZUS Plus"? Powinieneś się pospieszyć

Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia 2023 r. Do tego czasu musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 r., nie muszą zgłaszać się ponownie.