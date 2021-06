Do Gdańska wróciła produkcja słynnego goldwassera! Ale nie tylko

Restaurator poszedł za ciosem. Po pomarenzen, wziął się za odtworzenie zapomnianej już elektorówki, słynnego niegdyś krambambuli oraz kultowego goldwassera. W ten sposób, po 75 latach, wzbogacony płatkami 22-karatowego złota trunek, znów zaczął być produkowany w Gdańsku. W sposób przemysłowy wytwarzany jest jedynie w Niemczech, dokąd wywieziono oryginalną recepturę.

- Szedłem w nieznane i bałem się, że składniki, które kiedyś służyły za dodatki do lekarstw, będą dla współczesnych... niepijalne. A okazuje się, że są bardzo ciekawe. Oprócz anyżu, kardamonu czy kurkumy, trunki wytwarzane są z pospolitych ziół, które można bez problemu odnaleźć na naszych łąkach – mówi Arkadiusz Onasch. - Co do goldwassera, jego recepturę przywiózł do Gdańska pod koniec XVI w. Ambroży Vermollen, niderlandzki mennonita, który pierwszą gorzelnię założył przy ul. Św. Ducha. Trunek nie zrobił większej kariery w kraju, z którego przybył, natomiast w Gdańsku stał się markowym produktem zamawianym przez królów, cesarzy oraz carów. Cieszę się, że od pewnego czasu możemy serwować go naszym klientom. Na razie, tak jak inne trunki, wyłącznie w restauracji, ale nie ukrywam, że moim marzeniem jest stworzenie produkcji, która pozwoli turystom zabierać ten gdański specjał także do domów.