Do 92 spadła liczba łóżek zajętych przez chorych z Covid-19. Kiedy pomorskie szpitale wreszcie zaczną normalnie funkcjonować?

- Liczba chorych na Covid-19, leżących w szpitalach na Pomorzu spadła do około 90 - mówi dr Jerzy Karpiński , pomorski lekarz wojewódzki. - Liczymy, że dalej będzie się zmniejszać. To skutki bardzo dużego zainteresowania szczepieniami w naszym województwie, gdzie pierwszą dawkę szczepionki przyjęło już ponad 1,4 mln dorosłych mieszkańców. Mamy obecnie 410 łóżek covidowych w szpitalach drugiego poziomu i wygaszany szpital tymczasowy w Gdańsku. Dyrektorzy szpitali przygotowują więc rekomendację dla pana wojewody, który będzie stopniowo wygaszał wcześniejsze decyzje. Wszystkie te łóżka są sukcesywnie przekształcane w specjalistyczne. Wiele jednak wskazuje, że szpitale i pacjentów czekają zmiany.

Między innymi gotowość uruchomienia takiego 10-łóżkowego oddziału zadeklarowały Szpitale Pomorskie (obejmują one Szpital Zakaźny, dwa gdyńskie szpitale i szpital w Wejherowie). Trwają również przygotowania do uruchomienia takiego oddziału w szpitalu w Kościerzynie. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej szpitala na Zaspie gotów jest udostępnić siedem łóżek, a Centrum Reumatologiczne w Sopocie czeka na decyzję wojewody, by także stworzyć u siebie bazę rehabilitacji postcovidowej. Tomasz Augustyniak zapewnia, że wszystkie podmioty będą w jakiś sposób zaangażowane w rehabilitację postcovidową, jeżeli taka potrzeba wystąpi.

- W związku z potrzebą przesunięcia personelu ze szpitala przy Nowych Ogrodach do szpitala tymczasowego taka decyzja o czasowym zawieszeniu oddziału położniczego została podjęta - wyjaśnia wiceszef Departamentu Zdrowia. - Nie ma jednak na tę chwilę żadnej decyzji, by ten oddział miał się nie otworzyć z początkiem lipca, czyli w momencie zakończenia pracy szpitala tymczasowego.

- Jeszcze z perspektywy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wielokrotnie apelowaliśmy o wzmacnianie tego szpitala i finansowania go nie tylko za wykonane procedury, ale za gotowość - mówi Tomasz Augustyniak. - Do momentu pandemii ten szpital wydawał się niektórym mało potrzebny. Jesteśmy przed rozmową i poszukiwaniem nowej formuły dla tego podmiotu. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak niezbędne są takie szpitale w obliczu kryzysu związanego z epidemiami chorób zakaźnych. Czas uśpienia pandemii jest potrzebny, by porozmawiać o nowej formule funkcjonowania tego szpitala. Wysłużona infrastruktura oraz ogromne braki kadrowe zmuszają, w przypadku tego szpitala, do aktualizacji założeń strategicznych zabezpieczających mieszkańców województwa w świadczenia tego rodzaju.