Długoterminowa prognoza pogody na lato 2021. IMGW: Będzie słonecznie i... deszczowo! Czy w lipcu i sierpniu możemy spodziewać się upałów?

Ze względu na zbliżające się wielkimi krokami wakacje, w Internecie pojawiło się kilka przewidywań pogodowych na nadchodzący czerwiec, lipiec i sierpień. Są one zbieżne i wskazują na jedno - tegoroczne wakacje to będzie istny rollercoaster! Niekiedy gorące i słoneczne, a kiedy indziej - obfite w deszcz.

W sieci pojawiły się już pierwsze długoterminowe prognozy pogody na lato 2021. Niestety nie napawają one optymizmem. Według amerykańskich meteorologów czeka nas wyjątkowo kapryśne lato, które obfite będzie w upały, deszcze, a nawet burze. Termometry wraz z początkiem czerwca prawdopodobnie zaczną wskazywać wysokie temperatury , a te w połączeniu z opadami wywołają gwałtowne burze. Warto jednak wspomnieć, że w 2021 roku będziemy mieli raczej do czynienia z kilkudniowymi upalnymi okresami aniżeli kilkumiesięczną słoneczną aurą. Czego możemy się spodziewać w następnych tygodniach?

Druga połowa miesiąca (od 14 czerwca) zapowiada się obiecująco. Na niebie na dobre zagości słońce, które w mniejszym lub większym stopniu będzie towarzyszyć nam do końca wakacji. Miejscami możliwe wystąpienie niewielkich zachmurzeń. Temperatury wynosić będą od 21 do 27 stopni Celsjusza .

Pogoda na lato 2021. Lipiec - czego możemy się spodziewać?

Początek lata zapowiada się naprawdę dobrze. Prognozy temperatury na lipiec wskazują, że miesiąc ten będzie ciepły i słoneczny dla większości kraju. Na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza i miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1981-2010. IMGW przewiduje, że na południu Polski możliwa jest średnia temperatura powyżej normy i suma opadów poniżej normy.

Zgodnie z przewidywaniami IMGW - średnia temperatura w lipcu dla Gdańska wynosić będzie od 16,7 do 18,7 stopni Celsjusza, a średnie opady deszczu uplasują się na poziomie od 52,4 do 80,2 mm. Przeważająca część lipca będzie słoneczna, niekiedy odnotujemy zachmurzenia. Niewykluczone wystąpienie wyładowań atmosferycznych, spowodowanych dziennymi temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza. Termometry w nocy wskażą temperatury od 12 do 16°C. Ciśnienie wahać się będzie od 1007 hPa do 1013 hPa.