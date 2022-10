Długie weekendy w roku szkolnym 2022/2023. Dni wolne od szkoły 2022/2023

Dni wolne od szkoły 2022/2023

Aż dwa tygodnie wolnego czeka wszystkich uczniów podczas ferii zimowych. W każdym regionie przypadają one w innym terminie. Pomorskie szkoły pozostaną zamknięte od 16 do 29 stycznia 2023 roku.

Wolne na Święto Zmarłych 2022

Jak co roku, 1 listopada jest dniem wolnym od pracy i nauki. W 2022 roku przypada on we wtorek. W listopadzie na uczniów czeka jeszcze jeden długi weekend. 11 listopada - Dzień Niepodległości, przypada w piątek. Wolne od szkoły potrwa więc aż 3 dni.

Przerwa świąteczna 2022

Przerwa bożonarodzeniowa w 2022 roku rozpocznie się tuż przed Wigilią - 23 grudnia. Potrwa ona aż do niedzieli 1 stycznia 2023. W poniedziałek 2 stycznia uczniowie pomaszerują do szkół. Lekcje potrwają jedynie do czwartku, bo piątek 6 stycznia to Święto Trzech Króli - dzień wolny od pracy.