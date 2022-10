Długie Pobrzeże odzyska blask. Podpisano umowę na modernizację tego reprezentacyjnego miejsca w Gdańsku

Długie Pobrzeże w Gdańsku będzie odnowione. Podpisano umowę na remont Długiego Pobrzeża

Prace prowadzone będą na ok. 500 -metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i będą wykonywane równolegle przez miasto oraz inwestora prywatnego – informuje Urząd Miejski w Gdańsku. Nie zmieni się charakter pobrzeża - tak jak dotychczas, pełnić ono będzie funkcję bulwaru i ciągu spacerowego.

Przebudowana zostanie konstrukcja Długiego Pobrzeża, co – jak informuje urząd - wpłynie na poprawę jego funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. W ramach prac przewidziano również oczyszczenie dna rzeki Motławy, rozbiórkę konstrukcji nabrzeża, wykonanie nowych ścianek szczelnych i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha. Wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży.