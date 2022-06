Długi weekend czerwcowy na Pomorzu. Wyjątkowe atrakcje i pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu w Boże Ciało 2022

Wspaniała, nigdy nieukończona budowla mieszkalno-warowna o 12 wieżach. Nie pochodzi ze średniowiecza, lecz z lat 80. XX w., kiedy to rzeźbiarz Piotr Kaźmierczak zapragnął spełnić swoje marzenie i zbudować dla siebie zamek. Inwestycja przerosła jego możliwości i dziś zamek w Łapalicach stoi opuszczony.Wstęp do zamku jest zabroniony, ale można oglądać go z bezpiecznej odległości.Zdjęcie na licencji CC BY 4.0.

Marian Naworski, wikimedia.org, CC BY 4.0