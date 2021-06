Długi weekend 3-6.06.2021 r. Droga nad morze dla cierpliwych. Czy jesteśmy skazani na stanie w korkach?

Niektórzy przyznawali, że wyjechali wcześnie rano, z okolic województwa mazowieckiego, inni z okolic Grudziądza. Większość liczyła, że uda się zdążyć przed "zakorkowaniem" dojazdu do miejscowości turystycznych.

- Jeśli w krótkim czasie wiele osób zamierza pojechać do popularnego miejsca wypoczynku, jakim są np. miejscowości nadmorskie, ale nie tylko, to siłą rzeczy na drogach dojdzie do zatorów drogowych. Tak było u nas na Pomorzu przed długim weekendem i tak będzie zapewne przy powrotach w niedzielę - przyznaje Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.