Długi alimentacyjne nie przedawniają się? Czy jest sprawdzony sposób na nierzetelnych alimenciarzy?

To duża zmiana, bo jeszcze w zeszłym roku te rejestry zobowiązane były przyjmować informacje nie starsze niż 6-letnie. Ważne jest to o tyle, że dzięki wprowadzonej nowelizacji znacznie łatwiej jest weryfikować, czy osoba, z którą mamy do czynienia, jest rzetelnym płatnikiem nałożonych sądownie zobowiązań - czy jest wiarygodna.

Takie zmiany otwierają też nowe drzwi do dochodzenia należnych nam świadczeń drogą windykacji. Co może zrobić osoba, której przyznane alimenty nie są wypłacane? Kiedy można zgłosić się do wyspecjalizowanych firm windykacyjnych w celu wsparcia w zakresie odzyskania należności alimentacyjnych?