Dlaczego żużel stał się taki drogi? Regulamin, kluby, zawodnicy. Wszystko składa się na astronomiczne kwoty

Należy sobie więc zadać pytanie - co się zmieniło, że z roku na rok zawodnicy mają coraz większe wymagania finansowe względem klubów? Powodów jest przynajmniej kilka.

Zmienny regulamin

Mówi się, że najpierw należy patrzeć na siebie, a dopiero w dalszej kolejności szukać winy wśród innych, natomiast w tym przypadku można zaryzykować stwierdzenie, że jest odwrotnie. Otóż spora "zasługa" w tym wszystkim ligowych władz, które praktycznie co rok zmieniają regulamin i może nawet mimowolnie wpływają na rozwój wydarzeń w trakcie okienka transferowego.

Rok temu wprowadzony został przepis, w którym mowa o konieczności posiadania w składzie przynajmniej jednego zawodnika do lat 24. To od razu wywróciło rynek do góry nogami i zawodnicy, którzy w normalnych okolicznościach nawet nie mieliby szans łapać się do składu, nagle stali się bardzo pożądani. A co za tym idzie, to oni zaczęli dyktować warunki i momentami żądać nieadekwatnych do umiejętności pieniędzy za podpis, przygotowanie do sezonu czy po prostu za punkty.