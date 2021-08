Dlaczego Władysław Kozakiewicz, jedyny złoty medalista pochodzący z Gdyni nie został honorowym obywatelem swojego miasta?

– Urząd miasta kazał mi kupić mieszkanie, skoro chcę mieszkać w Gdyni. Jestem jedynym złotym medalistą olimpijskim pochodzącym z Gdyni, ale na to nikt nie zwrócił uwagi. Ostatecznie, do tej pory nie jestem zapraszany i chętnie widziany w Gdyni. W przeciwieństwie do reszty Trójmiasta – zarówno Gdańsk, jak i Sopot często kierują do mnie zaproszenia – mówi Władysław Kozakiewicz, złoty medalista olimpijski w skoku o tyczce z Moskwy z roku 1980

sylwia dabrowa /polska press