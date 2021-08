Dlaczego mieszkania komunalne są w opłakanym stanie? Czy jest dla nich alternatywa? Tłumaczy Hanna Milewska-Wilk, ekspert ds. mieszkalnictwa

Mieszkania komunalne nie cieszą dobrą sławą. Jakie są w naszym kraju największe problemy związane z mieszkalnictwem komunalnym?

Zasoby gminne to kilka większych, nakładających się zjawisk. Od wielu lat za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych odpowiadają wyłącznie gminy, z niewielkim wsparciem w postaci subwencji z budżetu centralnego. Mieszkalnictwo jest bardzo niedofinansowane, budynki i mieszkania nie są remontowane i modernizowane, a zwróćmy uwagę, że ostatnie kilkanaście lat to wielka rewolucja technologiczna: upowszechnienie kanalizacji, nowych sposobów ogrzewania mieszkań i wody, spójrzmy dla przykładu choćby na nasze okna. Zasoby gmin nie nadążają za tą rewolucją, bo wymaga bardzo dużych pieniędzy, a nie pozyskujemy ich z czynszów najmu. Najwyższa Izba Kontroli od lat, w kolejnych wnioskach z badań powtarza, że czynsze powinny być wyższe, ale z drugiej strony gminy nie spieszą się z podwyżkami, bo taka rewolucja może tylko pogłębić zadłużenie najemców, i tak zastraszająco duże. Dodatki mieszkaniowe nie nadążają też od lat za wzrostem kosztów utrzymania mieszkania, w niektórych gminach pewnie teraz nie wystarczą dla rodziny 2+2 na same opłaty za śmieci. I tak większe rewolucje w zasobie kończą się na podstawowych remontach i ratowaniu budynków, nieraz zabytkowych i pod ochroną konserwatora.