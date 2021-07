Dlaczego legendarna oliwska palma umiera? Naukowcy nie wykluczają, że roślinę dobiły prace budowlane

Daktylowiec właściwy, nazywany potocznie palmą daktylową, wygląda na obumarły. A to przecież przede wszystkim dla tej rośliny miasto zbudowało imponującą, przeszkloną rotundę. Tymczasem z wierzchołka palmy smutno zwisają zeschnięte liście. Sprawa jest tym bardziej przykra, że jest to prawdopodobnie najstarsza palma w Europie hodowana w warunkach sztucznych. O palmie mówi się: legendarna, ikoniczna i że to jeden z symboli Oliwy. Szacuje się, że mogła pojawić się w Oliwie około 1840 roku. A jeśli tak, to ma dziś 181 lat.

Oliwska palma to drzewo z długą historią

W pierwszej połowie XIX w. opiekunowie oliwskiego ogrodu tworzyli kolekcję dendrologiczną.Sprowadzali różne egzotyczne drzewa m.in. z obu Ameryk i Azji, co było związane z ówczesną modą i zainteresowaniami. Palmę, gdy była jeszcze niewielka, prawdopodobnie w donicy wystawiano w parku, tak jak inne drzewka ozdobne. Ale gdy urosła, nie było już takiej możliwości. Posadzono ją więc w gruncie w palmiarni, która później była kilkakrotnie powiększana.