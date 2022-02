Disulfiram w czasie COVID chroni płuca. Nowe odkrycie naukowców! Lek na chorobę alkoholową, nowym lekiem na COVID?

Disulfiram w czasie Covid chroni płuca. Nowe odkrycie naukowców!

Oszałamiające wieści z za Oceanu Atlantyckiego! Disulfiram w czasie Covid chroni płuca przed uszkodzeniem. Let jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej. Ten organiczny związek chemiczny stosuje się od lat w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku używano go do produkcji gumy do żucia, a potem eksperymenty prowadzono w kierunku leczenia chorób pasożytniczych. Wchodził on w interakcję z alkoholem etylowym, powodując pogorszenie stanu zdrowia osób, zażywających lek. W ten sposób naukowcy rozpoczęli badania disulfiram jako leku wspomagającego leczenie choroby alkoholowej.

Jak donoszą naukowcy w prestiżowym "Journal of Experimental Medicine" - disulfiram, który od lat jest używanym i dopuszczonym lekiem - wykazał działanie ochronne przed autoimmunologicznym negatywnym wpływem na miąższ płuc przy infekcji SARS-CoV-2.