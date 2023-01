Diane Sellier, reprezentant Polski w short tracku: Zobaczyliśmy poziom sportowy, który jesteśmy w stanie złapać. Jako drużyna możemy dużo

Gratulacje! Wywalczyliście pierwszy w historii męskiej reprezentacji w short tracku medal mistrzostw Europy. Jak się z tym czujesz?

Czuję się bardzo dobrze. To zwariowane, że tworzymy historię polskiego short tracku. Wiem, że Polska miała wielki kłopot, aby przez lata osiągnąć taki poziom sportowy (nasza sztafeta osiągnęła finał A po raz pierwszy od 20 lat - przyp.). Każdego dnia ciężko trenowaliśmy, aby dojść do tego miejsca. Jestem bardzo dumny z chłopaków, tworzących tę drużynę. Wykonaliśmy nasze zadanie. Nasza codzienna praca przynosi efekty. Ten medal jest takim bonusem. To duży powód do zadowolenia.

Sztafetowy finał był szalony. Najpierw upadek zaliczyli Włosi, a później zderzyli się Polacy i Francuzi. Jak z tego wybrnęliście?

Włoch uderzył w moją łyżwę i znalazłem się w trudnym położeniu, bo byłem bliski upadku. Na szczęście ustałem to i nie upadłem. A później była kolej Łukasza (Kuczyńskiego - przyp.), który upadł na skutek błędu Francuzów. Chyba stracili kontrolę w tym biegu. Poradziliśmy sobie jednak z tą sytuacją. Paweł (Adamski - przyp.) dał Łukaszowi dobrą zmianę. A kiedy ja wjechałem na tor, nie musiałem już tracić tyle energii, bo znów byliśmy szybcy. Walczyliśmy do samego końca.