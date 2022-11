Deweloperzy przyznają, że sprzedają mniej mieszkań. Kto kupuje nowe mieszkania, a kto musiał odłożyć swoje plany i dlaczego?

Problemy runku mieszkaniowego? Deweloperzy sprzedają mniej mieszkań

Odpowiedzi na te pytania szukamy analizując wyniki sprzedaży poszczególnych deweloperów w trzecim kwartale 2022 r. Jak pokazują zagregowane dane GUS, po dwóch kwartałach dużego zastoju na rynku nowych mieszkań w Polsce, trzeci przyniósł pewne ożywienie. Już we wrześniu sprzedaż wróciła do trendu wzrostowego - choć oczywiście w odniesieniu do niskiej bazy z poprzednich miesięcy/ Zresztą pierwszy miesiąc kolejnego kwartału, październik pokazał, że ten trend się utrzymuje.

Z kolei analitycy rynku mieli dostatecznie dużo czasu na przeanalizowanie wyników kwartału na wyciągnięcie bardziej sumarycznych wniosków - choćby w zakresie analizy kim są kupujący nowe mieszkania.