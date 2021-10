Determinacja funkcjonariuszek Straży Miejskiej w Gdańsku pozwoliła uniknąć tragedii. 60-latek trafił do szpitala i otrzymał pomoc

60-letni mężczyzna, gdy po raz pierwszy odwiedzili go funkcjonariusze Straży Miejskiej i zespół ratownictwa medycznego był osłabiony i wychudzony. Miał problemy z poruszaniem się. Choć ratownicy zaproponowali mężczyźnie, że zabiorą go do szpitala, ten kategorycznie odmówił.

Sprawa bezdomnego gdańszczanina nie dawała spokoju strażniczkom z Referatu VI, które dwa dni później udały się na teren ogródków działkowych na Olszynce.

- Warunki, w jakich przebywał mężczyzna były fatalne - mówi aplikant Straży Miejskiej w Gdańsku, Marta Zacharczyk . - Altanka nie była ogrzewana i panował w niej bałagan. Pan nie miał też dostępu do ciepłej wody i toalety. Ze względu na jego stan zdrowia i coraz niższe temperatury na zewnątrz namawiałyśmy go, żeby pojechał do szpitala i przyjął oferowaną pomoc. Po około 15 minutach rozmowy 60-latek rozpłakał się i powiedział, że przyjmie pomoc. Poprosił tylko o wezwanie karetki następnego dnia. Stwierdził, że wstydzi się swojego stanu i musi doprowadzić się do porządku.[/cyt]