Demografia, pandemia, utrata więzi. Dlaczego wierzymy mniej?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który od kilkudziesięciu lat bada religijność Polaków, podał najnowsze dane, dotyczące 2020 r. Delikatnie mówiąc, nie napawają one optymizmem. Analitycy odnotowali spadki niemal w każdej dziedzinie życia religijnego. Zmniejszyła się m.in. liczba księży przypisanych do diecezji, było ich o 2 proc mniej niż w roku poprzednim. Spadła też liczba osób przygotowujących się do kapłaństwa, a także liczba zakonników i zakonnic. Według autorów raportu, na religijność Polaków duży wpływ miała pandemia. - Pandemia z całą pewnością wyzwoliła proces adaptacji, zmiany form duszpasterstwa, ale też ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów – wyjaśniał ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, podczas prezentacji raportu.

W ubiegłym roku pierwszy raz, ze względu na pandemię, nie zbierano danych dotyczących uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przystępowania do komunii świętej. Na początku lat osiemdziesiątych XX w. wskaźnik dotyczący udziału w mszach wynosił dla całego kraju ponad 50 proc. i z biegiem lat systematycznie spadał. W pandemicznym roku 2020 wielu biskupów, odpowiadając na apele rządzących, udzieliło dyspensy od niedzielnego uczestnictwa w mszach. Proponowali oni udział w liturgii za pośrednictwem telewizji lub internetu. Z raportu ISKK dowiadujemy się, że np. 15 marca 2020 r. msze emitowane w telewizji zgromadziły rekordową liczbę Polaków - 4 mln oglądały je w Telewizji Polskiej, a ponad 700 tys. w Polsat News. Pojawiły się nawet przypuszczenia niektórych komentatorów, że praktyki religijne w domu mogą nawet umocnić wiarę i spowodować bardziej duchowe jej przeżywanie. Socjologowie co do tego mają jednak wątpliwości. - Fakt, że wielu ludzi oglądało transmisję mszy za pośrednictwem telewizji czy internetu, jednoznacznie nie przesądza o ich religijnej motywacji. Nie wiemy, czy te osoby przeżywały sacrum zgodnie z dyrektywą episkopatu. Niezbędna jest tu duchowa potrzeba i intencjonalny odbiór przekazywanej treści. Pamiętajmy, że w wielu mieszkaniach telewizor jest włączony przez cały dzień i towarzyszy domowym czynnościom – uważa prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska, socjolog religii z Uniwersytetu Warszawskiego.