Decyzje kadrowe w Arce Gdynia. Maciej Rosołek wraca do Legii Warszawa, rozwiązano też kontrakt z Hiszpanem

Nie był to wymarzony czas Macieja Rosołka w Arce Gdynia. Jego drugie podejście do ekipy żółto-niebieskich było zdecydowanie mniej udane niż pierwsze. Legia Warszawa zdecydowała się skrócić wypożyczenie i 20-latek wraca do ekipy mistrza Polski.

W obecnym sezonie Rosołek strzelił tylko jednego gola w Fortuna I lidze. W wielu meczach grał słabo i trudno powiedzieć, że był pierwszym wyborem trenera.

A przecież jego pierwsze pół roku w Gdyni było dużo lepsze. W ubiegłym sezonie spędził nad morzem rundę wiosenną, rozegrał w sumie dwadzieścia jeden spotkań i strzelił dziesięć goli w lidze, a także jednego w Pucharze Polski.

W związku z tym Arka zostaje z jednym nominalnym napastnikiem - Karolem Czubakiem. Wprawdzie są jeszcze zawodnicy mogący grać na paru pozycjach, jak choćby Mateusz Żebrowski, natomiast i tak praktycznie pewnym jest, że żółto-niebiescy będą musieli wzmocnić się klasyczną "dziewiątką".