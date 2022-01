Decyzja prokuratury w sprawie proboszcza parafii św. Faustyny w Pucku: śledztwa nie będzie

Proboszcz z Pucka

Minęło już ponad pół roku od kiedy proboszcz parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku, ks. Piotr nagle zniknął z puckiego kościoła, a funkcję administratora przejął ks. Mariusz Kunicki.

Co kilka tygodni dopytywaliśmy prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim, która przejęła prowadzenie postępowania w związku ze złożonym na ks. Piotra zawiadomieniem, o szczegóły sprawy. W końcu otrzymaliśmy odpowiedź inną, aniżeli informacja, iż trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem podjęcia decyzji merytorycznej.

Zawiadomienie złożone w puckiej prokuraturze przeciwko proboszczowi z Pucka dotyczyło czynów związanych z przepisem kodeksu karnego: "Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12" i było jedynym do tej pory złożonym zawiadomieniem. Zanim w Pucku podjęto jakiekolwiek decyzje, sprawa została przeniesiona ponad 400 km dalej.