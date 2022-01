Decyzja Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie (nie)przyłączania nowych domów pułapką dla budujących! Gazownikom wyczerpały się fundusze

Polska Spółka Gazownictwa przeznaczyła na przyłączenie do sieci nowych odbiorców w latach 2022-2023 niemal 2 mld zł, jednak środki te zostały... już wyczerpane, chociaż 2022 rok dopiero się zaczął!

- Niestety do PZFD trafiają już informacje, że odmowa podłączenia do sieci dotyczy to również sytuacji, w której inwestor dysponuje już warunkami przyłączenia wydanymi przez spółkę - komentuje Sebastian Juszczak, ekspert PZFD. W pułapce znaleźli się jednak nie tylko deweloperzy, dla których oznacza to opóźnienie w realizacji umów, ale przede wszystkim inwestorzy indywidualni!

Zgodnie z danymi GUS z 221 tys. mieszkań oddanych do użytkowania aż 74 tys. to inwestycje realizowane przez inwestorów indywidualnych, budujących domy jednorodzinne. Udział spółek deweloperskich w sektorze w domów jednorodzinnych z roku na rok rośnie i to również może być problem dla tego typu inwestorów. Zgodnie z wyliczeniami Polskiego Związku Firm Deweloperskich, od stycznia do czerwca 2021 r. w Polsce powstało 52,5 tys. domów jednorodzinnych. Deweloperzy wybudowali 10,5 tys. z nich, co daje 20 proc. udział w tym sektorze.