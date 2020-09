Decyzją KIO Nextbike przywrócony do dialogu konkurencyjnego w sprawie Mevo. Były operator wciąż liczy na kontrakt z metropolią

– W polskim prawie zamówień publicznych jest luka, która nie pozwala wykluczyć wykonawcy, którego spółka-córka nie poradziła sobie z projektem. Decyzja KIO jest dla nas rozczarowująca. Oznacza, że wykonawca, który de facto nie podołał wykonaniu Mevo, ma teraz dołączyć do dialogu – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i wiceprezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS).

Abonentom Mevo do dziś nie zwrócono środków

Operatorem roweru metropolitalnego Mevo od marca do października 2019 r. była spółka celowa założona przez Nextbike Polska. NB Tricity w 100 proc. należała do Nextbike Polska i powołana została wyłącznie do realizacji projektu Mevo, na co pozwala polskie prawo zamówień publicznych. Bezpośrednim powodem wypowiedzenia umowy był formalny wniosek NB Tricity o poparcie planu restrukturyzacji spółki oraz brak należytego wykonania umowy.

