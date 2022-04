Debata Dziennika Bałtyckiego w ramach akcji "Mój Bałtyk". Jak skutecznie wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

Debata Dziennika Bałtyckiego. Morska energetyka wiatrowa nową gałęzią gospodarczego wykorzystania Bałtyku

Morze Bałtyckie jest jednym z najpłytszych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. To, co dotyka je najbardziej, to działalność człowieka i jego ingerencja w naturalne środowisko. Światełkiem w tunelu wydaje się być morska energetyka wiatrowa, która w szerszej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne, ograniczając ingerencję człowieka w środowisko naturalne. O tym jak wykorzystać potencjał tej nowej gałęzi gospodarki i jak bardzo może ona wpłynąć na Polską gospodarkę w ogóle, debatowali w czwartek w siedzibie Polska Press o. Gdańsk eksperci - prof. dr hab. Marek Grzybowski, reprezentujący Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny i wydawca gospodarkamorska.pl, Paulina Chroboczek, specjalista ds. Ochrony Środowiska Portu Gdańsk, Dariusz Lociński, Prezes Zarządu PGE Baltica oraz dr hab. inż. Marcin Łuczak z Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej.