Dead Can Dance w Gdańsku. Koncert zespołu został odwołany! Jest oficjalne oświadczenie zespołu

Dead Can Dance koncert w Gdańsku 2022

Dead Can Dance nie pojawią się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Duet odwołał wizytę nie tylko w Polsce Grupa zrezygnowała z całej światowej trasy koncertowej. Wydano oficjalne oświadczenie:

Ze smutkiem i żalem jesteśmy zmuszeni odwołać nadchodzącą trasę koncertową w Europie i Ameryce Północnej z powodów zdrowotnych. Dziękujemy naszym wiernym fanom za wsparcie. Prosimy o kontakt z bileterią w celu uzyskania zwrotu środków za zakupione bilety.

Podczas koncertu w Sali Koncertowej, fani mieli usłyszeć najbardziej znane i lubiane kompozycji z takich albumów, jak The Serpent’s Egg, Aion i Into The Labyrinth oraz wielu innych.