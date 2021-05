DCT Gdańsk zaprasza firmy i konsorcja do budowy trzeciego terminala – Baltic Hub 3. Inwestycja ma być gotowa za 2 lata

Projekt budowy trzeciego terminala przewiduje, że będzie miał on 550 metrów szerokości równolegle do plaży oraz 717 metrów długości w głąb zatoki . Nowy terminal nie będzie bezpośrednio przylegał do wybrzeża, a będzie oddalony od plaży o ok. 300 metrów .

Do końca marca rząd miał przyjąć uchwałę, że zlokalizowany zostanie w Gdyni. Uchwały jednak do tej pory nie ma. Projekt terminala nie został wymieniony w Polskim Ładzie, jest tam za to budowa Portu Centralnego w Gdańsku. Terminal instalacyjny i Port Zewnętrzny w Gdyni są za to wymienione w Krajowym Planie Odbudowy, jaki trafił do Brukseli.