DCT Gdańsk w ubiegłym roku przeładował rekordową liczbę kontenerów. Obroty wzrosły o 9 proc. MT

Ponad 2,1 miliona TEU (kontenerów 20-stopowych) obsłużył w 2021 roku DCT Gdańsk („DCT”), co stanowi wzrost o ok. 9 proc. i sprawia, że był to rekordowy rok dla największego terminala kontenerowego na Morzu Bałtyckim.