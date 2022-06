"Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, wówczas zadbamy też o innych". Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR SAR o bezpieczeństwie na morzu i wyzwaniach

20-lecie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa przypada w 2022 roku. Dwie dekady walki o życie ludzkie oraz niesienie pomocy w basenie Morza Bałtyckiego. Jak na przestrzeni lat zmieniła się MSPiR?

- Minione 20 lat od utworzenia MSPiR to przede wszystkim dwie dekady intensywnej pracy, poświęconej nie tylko ratowaniu ludzkiego życia, ale także modernizacji sprzętu i dostosowaniu go do ratownictwa morskiego, do potrzeb stawianych nam przez środowisko i przez te wypadki, które przez ten okres się wydarzyły. Przez ostatnie lata w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa zmieniło się wiele. Mowa między innymi o poprawie warunków lokalowo-bytowych dla tych ratowników, którzy na co dzień pełnią służbę, czy to na statkach ratowniczych czy w Brzegowych Stacjach Ratowniczych.