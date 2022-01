Dawno temu na Wybrzeżu, czyli żywot gangstera poczciwego. Recenzja filmu "Jak pokochałam gangstera"

Banał pierwszy. Schematyzm postaci. Nikoś to gangster od urodzenia. Już w podstawówce było wiadomo, że nie nadaje się do normalnego życia i będzie szumiał na mieście. Cała trzygodzinna filmowa droga Nikosia to historia człowieka, który wie, czego chce, umie to zdobyć i w sumie nie ma żadnych dylematów. Jest, używajmy już tego określenia, gangsterem, ale gangsterem poczciwym. Takim, który w sumie krzywdy nikomu nie robi. Jest jak wspomniany już Robin Hood , który zabiera bryki Niemcom i sprzedaje je Polakom. Głupi niemiecki szeryf, oczywiście, Robina – Nikosia, nigdy nie złapie. Rolę Nikodema ratuje Tomasz Włosok , ale ten aktor zasłużył na coś więcej, niż tylko odwalanie schematów. Schematyczne są też inne postaci, a zwłaszcza postaci kobiece, i mamy banał drugi.

Na pewno życie Nikosia to materiał na film. Tak samo jak barwne, mimo szarzyzny PRL, życie trójmiejskiego półświatka. Ba, mógłby o tym powstać film epicki. Same dzieje gdyńskiego Maxima to materiał na produkcję w stylu "Cotton Clubu" Coppoli z 1984 roku. W legendarnym gdyńskim lokalu przecinały się losy wielu ludzi, którzy mieszali w przestępczym świecie Trójmiasta. Jak wiadomo, i Nikoś miał w swoim życiu epizod związany z Maximem . Skotarczak był – o ile w ogóle można użyć tego słowa – gangsterem niebanalnym, podobnie jak niebanalnym lokalem był Maxim. W filmie Kawulskiego, niestety, więcej jest banałów niż dobrej mocnej historii o człowieku, który – nawiązując do innego Nikodema, Nikodema Dyzmy – brał życie za grzywę i walił po mordzie. Wymieńmy te banały po kolei...

W polskich filmach gangsterskich kobiety są seksowne, wierne i głupie. Kawulski podniósł ten schemat do arcydzieła, zatrudniając nie tylko Krystynę Jandę (narratorka filmowej historii), ale też Agnieszkę Grochowską, Magdalenę Lamparską i Julię Wieniawę. Wszystkie kobiece postaci uwielbiają ostry seks, marzą, by uprawiać go z Nikosiem, a i w filmie istnieją w sumie po to, by pokazywać rozbierane sceny. Jest ich sporo, są sprawnie nakręcone, ale kompletnie niczego nie wnoszą. Po prostu ma być pieprznie albo – jeśli ktoś woli to określenie – seksi... No nie jest seksi – jest głupio i wulgarnie. Rozumiem, że Grochowska czy Wieniawa to nie aktorki na miarę Michelle Pfeiffer, a film Kawulskiego to nie jest nawet cień "Człowieka z blizną", ale ratujmy jakieś pozory! Toż kobiety nie służą tylko do jednego celu, jak to pokazuje reżyser. Ewentualnie mogą później płakać na cmentarzu po ukochanym...