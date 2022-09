Dawne zdjęcia Malborka. Fotografie zrobiono na przełomie wieków. Jak wiele zmieniło się w Malborku?

Na zdjęciach z przełomu XX i XXI wieku Malbork wygląda zgoła inaczej, niż widzimy go teraz. Część budynków się pojawiła, część zniknęła. Wygląd obecnego Malborka różni się od tego sprzed dwóch dekad. Jak bardzo? Zobaczcie zdjęcia Malborka z przełomy XX i XXI wieku!

Zdjęcia Malborka sprzed dwóch dekad. Jak zmienił się Malbork?

Malbork z przełomu XX i XXI wieku już nie wróci. Dla jednych to powód do smutku, bo jeszcze pamiętają miejsca pracy: swoje, znajomych czy rodziny. Młodsi kojarzą już tylko niszczejące opuszczone budynki.

A jeśli znają je od środka, to dlatego, że zaglądali do nich, już nie jako pracownicy, ale raczej nielegalni goście. Tak było swego czasu w Makopie, który, gdy zaprzestał produkcji, był rozbierany po kawałku. A przecież tyle jest z nim związanych wspomnień…

To fakt, że opuszczone budynki chętnie są okupowane przez młodych. I jednocześnie to nie wymysł współczesności, by urządzać sobie tajne miejscówki, do których wstęp mają tylko wtajemniczeni. Tak, to bywa niebezpieczne, dlatego trudno o pochwały i oklaski.

Ślady takiej obecności widać choćby w dawnej mleczarni. Od lat 60. ubiegłego wieku aż do 2003 r. mogła kojarzyć się z niezapomnianym smakiem śmietany, mleka czy kefiru w szklanej butelce z aluminiowym „kapslem”. Ale dla innych to już tylko miejscówka, w której można spotkać kumpli.

Coraz częściej takie opuszczone obiekty stają się miejscem pobytu osób, które nie mają swoich domów.