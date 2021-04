Dawid Podsiadło wystąpi na gdańskim stadionie jednak we wrześniu. Jest nowy termin koncertu Rafał Mrowicki

Po wielu próbach organizacji koncertu, jest szansa, ze fani Dawida Podsiadło będą mogli posłuchać go na gdańskim stadionie we wrześniu. Wielokrotnie ogłaszana impreza otrzymała właśnie nowy termin. To 4.09.2021.