Dawid Podsiadło w Gdańsku rozgrzał publiczność do czerwoności. Internet zalała lawina zdjęć. Co działo się w sobotę, 05.11.?

Dawid Podsiadło po raz pierwszy w tym roku, wystąpił w Gdańsku na początku czerwca. Koncert obserwowało ponad 45 tysięcy widzów. Artysta cieszył się z tego, że wydarzenie wreszcie doszło do skutku. Miało się bowiem odbyć w 2020 roku, na przeszkodzie stanęła jednak pandemia koronawirusa.

- Niesamowita sytuacja. Fajnie was wszystkich spotkać, od razu w takiej konfiguracji. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy dzisiaj, spełni wasze oczekiwania, dorówna im, a jeśli nie, no to sorry po prostu. Natomiast życzę wam wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze i uważajcie na siebie, bądźcie bezpieczni i to będzie najlepszy wieczór na świecie.