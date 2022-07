Dawid Ogrodnik: metamorfoza. Tak zmienił się aktor, który wcielił się w ks. Jana Kaczkowskiego. Kiedy premiera filmu? Sporo zdjęć!

„Johnny”: film o życiu ks. Jana Kaczkowskiego

Ksiądz Jan Kaczkowski był nie tylko duchownym i jednym z założycieli Puckiego Hospicjum Duchowego, ale także aktywnie działał w sieci. Spełniał się jako vloger — publikował swoje filmy na portalu Boska.TV. Na podstawie rozmów z nim powstały takie książki jak m.in. "Życie na pełnej petardzie. Czyli wiara, polędwica i miłość", "Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego" oraz " Dasz radę. Ostatnia rozmowa". Niestety duchowny zmarł 28 marca 2016 w rodzinnym domu w Sopocie.

ZOBACZ TEŻ:

Dawid Podsiadło: metamorfoza. Jak zmienił się piosenkarz, który wystąpi w Gdańsku? Początki kariery, sporo archiwalnych zdjęć

We wrześniu będzie miał premierę film "Johnny", który opowiada o życiu księdza Kaczkowskiego. Historia duchownego zostanie przedstawiona z perspektywy Patryka Galewskiego, chłopaka, który nieco zagubił się w życiu. Dopuścił się aktu włamania — za to został skazany na prace społeczne w hospicjum. To właśnie tam poznał księdza Kaczkowskiego.