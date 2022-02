David Stec zadowolony z debiutu w Lechii Gdańsk, Maciej Gajos z nowym kontraktem. Stec: Chciałem się pchać do przodu, ale nie miałem okazji

Oprócz Steca do gdańskiego zespołu trafili Michał Buchalik, Tomasz Neugebauer i Christian Clemens. Dla Buchalika to powrót, więc trudno mówić o czekaniu na debiut i raczej zdawał sobie sprawę, że będzie bramkarzem rezerwowym. Clemens był na ławce rezerwowych w meczu ze Śląskiem Wrocław, ale na boisko jeszcze nie wszedł. Poza kadrą na to spotkanie znalazł się za to Neugebauer. Z nowych zagrał zatem tylko Stec i mógł się cieszyć ze zwycięskiego debiutu.

- Spodziewaliśmy się trudnego meczu, ale spotkanie przebiegało po naszej myśli, a goli mogliśmy strzelić więcej. W przerwie powiedzieliśmy sobie w szatni, że jeśli zagramy na zero z tyłu, to wygramy i cieszymy się, że to zrealizowaliśmy i oby tak dalej – powiedział Stec.