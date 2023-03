David Badia, trener Lechii Gdańsk: System jest jak orkiestra. Piłkarze muszą wiedzieć jak się poruszać

- Jestem przekonany w stu procentach, że uda nam się odwrócić sytuację, w której aktualnie jesteśmy - powiedział nowy trener Lechii. - Optymizm opieram na potencjale zawodników, na tym co potrafią, co zobaczyłem i jak bardzo są zmotywowani. Nie będzie wielkich zmian w taktyce, bo na to nie ma czasu. Zawodnicy muszą rozumieć mnie, a ja ich. Piłkarze bez problemu będą w stanie odnaleźć się w takim systemie gry, który im zaproponuję. Widzę energię wśród piłkarzy i to, że chcą doprowadzić do szczęśliwego finału, jakim będzie utrzymanie w lidze. Mam doświadczenie, uczyłem się od bardzo dobrych trenerów, grałem w półfinale Pucharu Cypru. Rozumiem trudną sytuację i mam możliwości żeby ją odwrócić.

Co jest ważne dla nowego szkoleniowca?

- Na pewno posiadanie piłki, bo można wykreować więcej sytuacji. Poza tym jak posiadasz piłkę, to nie tracisz bramek. System jest jak orkiestra. Piłkarze muszą wiedzieć, w których rejonach boiska się poruszać i jak wykonywać zadania. Jak będziemy razem działać, to filozofia i system przyjdą same. Przeanalizowałem mecze Lechii i musimy grać bardziej w sposób kompaktowy i równomiernie przemieszczać po całym boisku. Jestem dumny, że mogę tutaj być i spróbować swoich sił. To jest dobra i solidna liga. Liga jest głównie fizyczna, w której jest wysokie tempo. Znam to z innych lig, a do klubu potrafię szybko się zaadaptowałem – zakończył Badia, który na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami zrobił dobre wrażenie.