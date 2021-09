Dary ziemi 2021 w Gdyni Kolibkach. Uczta dla oka, brzucha i ducha

Do Parku Kolibki co roku zjeżdżają setki wystawców z całego kraju, od Kaszub, Warmii i Mazur, Kujaw przez Wielkopolskę po Bieszczady, Podlasie i Podhale. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy tam stoisk prezentujących ofertę innych krajów. Zjemy tu m.in. langosze i trydelniki, frytki belgijskie, turecką baclavę, a nawet dania kuchni meksykańskiej. Tegoroczna edycja w znacznej mierze poświęcona jest jednak płodom, spożywczym wyrobom oraz rzemiosłu Kujaw.

Podczas trzydniowego wydarzenia odwiedzający będą mieli okazję, by zdegustować fenomenalne produkty przygotowane według staropolskich receptur i regionalnych smakołyków - miodów zwykłych i pitnych, nalewek, win, wędlin, serów, ryb, przetworów warzywnych i owocowych, ciast, obwarzanków, andrutów i sękaczy.

Warto wykorzystać tę okazję i uzupełnić spiżarnię na jesień, kupując produkty najlepszej jakości, bezpośrednio od dostawców. Dary Ziemi to nieczęsto sposobność na degustację i zakup produktów ekologicznych, mających certyfikaty poświadczające brak konserwantów i ulepszaczy, a także naturalnych, pochodzących wprost z sadów, pasiek, wędzarni.