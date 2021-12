Darmowa komunikacja w Gdańsku? Na pewno jeszcze nie teraz

Jednym z miast na Pomorzu, gdzie darmowa komunikacja miejska odniosła sukces jest Bytów i choć warto zachować skalę, to przykład niespełna 20-tysięcznego miasta pokazuje, że taki krok można wprowadzić i może być on opłacalny.

Jak wynika ze statystyk, z komunikacji miejskiej w Bytowie miesięcznie korzysta ponad 40 tysięcy pasażerów, najwięcej w godzinach szczytu tj. od 6:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 16:00. Roczny koszt brutto takiej inwestycji Urzędu Miasta to 720 tysięcy złotych.

Dlaczego warto jednak zachować proporcje? Otóż roczny koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdańsku według prognozy budżetowej na 2022 rok wynosi 522,2 milionów złotych. To o 35,7 milionów złotych więcej niż w 2021 roku.

Według szacunków przyjętych przez Radę Miasta Gdańska 68,7 procent kosztów tj. 358,7 milionów złotych stanowić będzie dopłata ze środków budżetu miasta, 31,3 procent kwoty tj. 163,5 milionów złotych to wpływ z biletów, które w 2022 roku nadal nie będą sprzedawane przez kierowców i motorniczych Gdańskich Autobusów i Tramwajów.