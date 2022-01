Darłowo: to właśnie tu orkan Nadia uderzał w największą siłą. Ile wyniosła maksymalna prędkość wiatru orkanu Nadia?

Maksymalne porywy wiatru orkanu Nadia w Darłowie

Niemal 130 km/h osiągnęły maksymalne porywy wiatru w minioną niedzielę na platformie Petrobaltic oraz w Darłowie i nad samym morzem w Darłówku. Żywioł uderzający w wybrzeże fotografował synoptyk Piotr Kowalkowski, prowadzący portal Info Meteo Elbląg.

- To nie wybrzeża Florydy w czasie huraganu. To uderzenie orkanu Nadia z maksymalną siłą w Darłowie - opisuje swoje zdjęcia Piotr Kowalkowski z nadmorskiego bulwaru w Darłówku. - Wysokość fal była imponująca. Wywoływały on podtopienia w całej części wybrzeża.