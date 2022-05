Dariusz Stenka, legenda Wybrzeża Gdańsk: Jedno zwycięstwo może wszystko zmienić. Wierzę w utrzymanie i walkę w przyszłym sezonie

Na czym opiera pan optymizm, o ile w ogóle można patrzeć optymistycznie na sytuację Wybrzeża?

Dariusz Stenka: Musi być lepiej, bo po prostu gorzej się nie da. Coś ewidentnie nie zagrało i bardzo słabo to wyglądało. natomiast w tym zespole są zawodnicy, którzy potrafią jeździć. Mam nadzieję, że w najbliższym meczu wszystko zagra i wreszcie będzie korzystny wynik. Wybrzeże potrzebuje jednego zwycięstwa, żeby się przełamać, a potem liczę, że już pójdzie to do przodu. Powiem szczerze, że nie oglądałem każdego meczu, nie chodzę na stadion. Nie jestem w środku tej drużyny, nie potrafię jednoznacznie zdiagnozować problemu.

Po zakończeniu kariery trochę się pan odsunął od żużla? Jak to teraz wygląda? Bo zakładam, że jako zawodnik bardziej się pan interesował tym wszystkim.

Rzeczywiście, zainteresowanie żużlem trochę zmalało. Nie da się tego porównać do czasów, gdy się jeździło i uczestniczyło w życiu klubu na co dzień. Wiadomo, że śledzę wyniki, interesuje się losem Wybrzeża, choć już nie w takim stopniu, jak przed laty.