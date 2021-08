Dariusz Michalczewski, Leszek Kosedowski, Tomasz Wałdoch i inne gwiazdy w teledysku do hymnu Stoczniowca

Od czwartku 26.08.2021 SKS Stoczniowiec Gdańsk ma swój hymn. Co więcej, nagrany został teledysk do tego utworu, którego głównym twórcą jest raper Silverowski.

Starsi kibice pamiętają gdańskiego Stoczniowca jako silny, wielosekcyjny klub. Dziś SKS Stoczniowiec, dawniej Polonia, to klub piłkarski, którego I drużyna gra w A-klasie. Klub próbuje mozolnie odbudowywać swoją dawną pozycję, a premiera hymnu i teledysk z dawnymi gwiazdami Stoczniowca ma mu w tym trochę pomóc. Jego autorem jest Kamil Stanek vel Silverowski, znany gdański raper.

- Pomysł na ten utwór wziął się od rozmów z moim szefem Wojciechem Kałużnym, który w przeszłości był zawodnikiem Stoczniowca. Mnóstwo tych historii mi opowiadał, a że jestem lokalnym patriotą to gdzieś w głowie te historie mi zostały. Spytał mnie, czy nie chciałbym stworzyć czegoś takiego dla Stoczniowca, czy może bardziej o tym klubie. Wtedy powstał taki utwór jak „Właściwa droga”, który opowiadał o tzw. „dzikich”’ drużynach piłkarskich z gdańskich podwórek za czasów komuny. Dalej myśleliśmy o czymś większym, co byłoby bardziej tożsame z klubem. No, i wymyśliłem coś takiego, co ma linię melodyczną „Ballady o krzyżowcu” Stanisława Wawrykiewicza - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Silverowski.